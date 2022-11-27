Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче Кубка России

Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче Кубка России
Комментарии

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:4).

«Очень информационная игра для нас, посмотрели наших молодых ребят. Проблесками было хорошее владение мяча, был виден рисунок нашей командной игры. Что касается половины сезона, хотим эту половину в сторону отодвинуть, все негативные эмоции, результат и двигаться наверх шаг за шагом.

Конечно, будут определённые приобретения, с какими-то игроками распрощаемся, но это уже будем решать в ближайшее время», — приводит слова Спартака Гогниева официальный сайт «Химок».

Подмосковный клуб ещё до матча потерял шансы на выход из группы. Команда Гогниева заняла последнее место в турнирной таблице, набрав два очка. «Краснодар» (13) стал первым.

«Зенит» обыграл «Спартак», но все запомнят их массовую драку. Все подробности матча онлайн «Зенит» обыграл «Спартак», но все запомнят их массовую драку. Все подробности матча онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022