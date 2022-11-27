Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче Кубка России

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:4).
«Очень информационная игра для нас, посмотрели наших молодых ребят. Проблесками было хорошее владение мяча, был виден рисунок нашей командной игры. Что касается половины сезона, хотим эту половину в сторону отодвинуть, все негативные эмоции, результат и двигаться наверх шаг за шагом.
Конечно, будут определённые приобретения, с какими-то игроками распрощаемся, но это уже будем решать в ближайшее время», — приводит слова Спартака Гогниева официальный сайт «Химок».
Подмосковный клуб ещё до матча потерял шансы на выход из группы. Команда Гогниева заняла последнее место в турнирной таблице, набрав два очка. «Краснодар» (13) стал первым.
- 27 ноября 2022
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