Деян Ловрен: Россия — большая команда. Жаль, что ребята не в Катаре на ЧМ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался об отсутствии национальной команды России на чемпионате мира в Катаре.
«Конечно, мне жаль, что моих партнёров россиян нет на чемпионате мира. Вы знаете, я всегда говорил, что спорт и политика не должны быть вместе. Конечно, сборная России — это большая команда. Жаль, что ребята не в Катаре на ЧМ. Но нет и других больших команд, не только сборной России. Я говорю об Италии, моём друге Салахе. Но я верю, что скоро ситуация изменится. Нужно всегда мыслить позитивно», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА весной 2022 года. Подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022, в розыгрыше Лиги наций, а также пропустят отборочный цикл Евро-2024.
- 27 ноября 2022
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