Испания — Германия: команды не открыли счёт в первом тайме
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В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Испании и Германии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
По окончании первого тайма счёт в игре ничейный — 0:0. Отметим, что на 40-й минуте защитник немцев Антонио Рюдигер забил гол, но он был отменён из-за офсайда.
Испания до текущей встречи занимала первое место в таблице группы Е, в 1-м туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику (7:0). Германия — на четвёртой строчке, в стартовой игре немцы уступили сборной Японии (1:2).
Ранее во 2-м туре Коста-Рика оказалась сильнее японцев (1:0), у обеих команд в настоящий момент по три очка.
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