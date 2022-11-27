Немцы — мимо плей-офф ЧМ-2022? С такими испанцами им будет чудовищно сложно! LIVE

Здравствуйте, друзья! Групповой турнир чемпионата мира вступает в решающую фазу. Сегодня, 27 ноября, пройдёт 2-й тур в квартетах E и F, и сразу три команды имеют шансы досрочно решить задачу на предварительный этап! Пока это сделала только сборная Франции.
Первой квалифицироваться в плей-офф в воскресенье может сборная Японии. Для этого ей достаточно обыграть Коста-Рику. Вполне посильная задача.
Бельгия превратит последний тур в формальность для себя, если одолеет Марокко.
В 19:00 по Москве начнут выяснение отношений хорваты с канадцами (одно и ноль очков соответственно).
Главный матч уикенда составители календаря по законам жанра оставили «на сладкое». Битва Испании с Германией украсила бы любую стадию турнира вплоть до финала. Но пока они сразятся в группе. Причём немцы рискуют досрочно (!) лишиться шансов на продолжение борьбы. Полный расклад по группам можете изучить в этой статье. Все главные события игрового воскресенья — в нашем онлайне.
До старта игры как раз есть время посмотреть свежий подкаст Полины Куимовой и Андрея Панкова с впечатлениями о вчерашнем дне на ЧМ.
Японцы в первом туре сенсационно обыграли Германию. Коста-Рика, в свою очередь, была оглушительно разгромлена Испанией, пропустив семь мячей.
Болельщики сборной Японии разогреваются кричалками перед ареной. Уже сегодня их команда может выйти в плей-офф.
До первого матча игрового дня остаётся чуть меньше часа, Япония и Коста Рика выйдут на поле в следующих составах:
Япония: Гонда — Нагатомо, Йосида, Итакура, Яманэ — Морита, Эндо, Сома, Камада, Доан — Уэда.
Коста-Рика: Навас — Овьедо, Кальво, Дуарте, Вастон — Торрес, Техеда, Борхес, Фуллер — Контрерас, Кэмпбелл.
- 27 ноября 2022
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