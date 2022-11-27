Сборная Германии может досрочно лишиться шансов на выход из группы!

Немцы — мимо плей-офф ЧМ-2022? С такими испанцами им будет чудовищно сложно! LIVE

Здравствуйте, друзья! Групповой турнир чемпионата мира вступает в решающую фазу. Сегодня, 27 ноября, пройдёт 2-й тур в квартетах E и F, и сразу три команды имеют шансы досрочно решить задачу на предварительный этап! Пока это сделала только сборная Франции.

Первой квалифицироваться в плей-офф в воскресенье может сборная Японии. Для этого ей достаточно обыграть Коста-Рику. Вполне посильная задача.

Бельгия превратит последний тур в формальность для себя, если одолеет Марокко.

В 19:00 по Москве начнут выяснение отношений хорваты с канадцами (одно и ноль очков соответственно).

Главный матч уикенда составители календаря по законам жанра оставили «на сладкое». Битва Испании с Германией украсила бы любую стадию турнира вплоть до финала. Но пока они сразятся в группе. Причём немцы рискуют досрочно (!) лишиться шансов на продолжение борьбы. Полный расклад по группам можете изучить в этой статье. Все главные события игрового воскресенья — в нашем онлайне.