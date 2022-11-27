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Испания — Германия: Мората открыл счёт в матче

Испания — Германия: Мората открыл счёт в матче
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В эти минуты в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Испании и Германии. Испанцы выигрывают в середине второго тайма со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората. Жорди Альба с левого фланга прострелил в штрафную — Мората опередил защитника и в касание переправил мяч в ворота Мануэля Нойера.

Испания до текущей встречи занимала первое место в таблице группы Е, в 1-м туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику (7:0). Германия — на четвёртой строчке, в стартовой игре немцы уступили сборной Японии (1:2).

Ранее во 2-м туре Коста-Рика оказалась сильнее японцев (1:0), у обеих команд в настоящий момент по три очка.

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