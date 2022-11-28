Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 27 ноября, турнирная таблица

Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 27 ноября, турнирная таблица
Комментарии

27 ноября завершились очередные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых играли команды из групп E и F. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа Е

  • Япония — Коста-Рика — 0:1;
  • Испания — Германия — 1:1.

Группа F

  • Бельгия — Марокко — 0:2;
  • Хорватия — Канада — 4:1.

Испания в группе Е стала единоличным лидером, подопечные Луиса Энрике набрали четыре очка. Япония (3) осталась на втором месте, а Коста-Рика (3) смогла подняться на третье место. Германия (1) замыкает таблицу этой группы.

В квартете F лидером по итогам дня стала сборная Хорватии, которая набрала четыре очка. На второй строчке из-за количества забитых голов оказалась команда из Марокко (4), а Бельгия (3) занимает третью позицию. Канада (0) замыкает группу, команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

Испания и Германия порадовали болельщиков. А ещё одна топ-сборная разочаровала. Онлайн Испания и Германия порадовали болельщиков. А ещё одна топ-сборная разочаровала. Онлайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022