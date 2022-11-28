Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 27 ноября, турнирная таблица

27 ноября завершились очередные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых играли команды из групп E и F. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Группа Е

Япония — Коста-Рика — 0:1;

Испания — Германия — 1:1.

Группа F

Бельгия — Марокко — 0:2;

Хорватия — Канада — 4:1.

Испания в группе Е стала единоличным лидером, подопечные Луиса Энрике набрали четыре очка. Япония (3) осталась на втором месте, а Коста-Рика (3) смогла подняться на третье место. Германия (1) замыкает таблицу этой группы.

В квартете F лидером по итогам дня стала сборная Хорватии, которая набрала четыре очка. На второй строчке из-за количества забитых голов оказалась команда из Марокко (4), а Бельгия (3) занимает третью позицию. Канада (0) замыкает группу, команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.