И. о. главного тренера «Пари НН» Хазов высказался о кубковом матче с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» Антон Хазов прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (1:3) в матче 6-го тура Фонбет Кубка России. Нижегородцы заняли третье место в группе А и сыграют в нижней сетке плей-офф.
«Локомотив» заслуженно победил. Но, на мой взгляд, сегодня мы встречались немного с другой командой, нежели видели летом и осенью. Она меняется в лучшую сторону и меняется очень быстро.
Начали неплохо, но пропустили простые голы в первом тайме. Сказалась вынужденная замена Масоэро. В перерыве говорили ребятам, что не всё потеряно, что мы вытаскивали уже в этом сезоне игры со счёта 0:2. Во втором тайме пошли вперёд, однако стали пропускать быстрые ответные атаки. До этого матча всё было в наших руках, но в итоге имеем то, что имеем.
До 8 января команда будет находиться в отпуске, а после новогодних праздников мы начнём подготовку к весенней части сезона», — приводит слова Хазова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
- 28 ноября 2022
-
01:36
-
00:49
-
00:47
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:30
-
00:29
-
00:07
-
00:06
- 27 ноября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:41
-
23:31
-
23:27
-
23:25
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:48
-
22:41
-
22:37
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:29