И. о. главного тренера «Пари НН» Хазов высказался о кубковом матче с «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Пари Нижний Новгород» Антон Хазов прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (1:3) в матче 6-го тура Фонбет Кубка России. Нижегородцы заняли третье место в группе А и сыграют в нижней сетке плей-офф.



«Локомотив» заслуженно победил. Но, на мой взгляд, сегодня мы встречались немного с другой командой, нежели видели летом и осенью. Она меняется в лучшую сторону и меняется очень быстро.



Начали неплохо, но пропустили простые голы в первом тайме. Сказалась вынужденная замена Масоэро. В перерыве говорили ребятам, что не всё потеряно, что мы вытаскивали уже в этом сезоне игры со счёта 0:2. Во втором тайме пошли вперёд, однако стали пропускать быстрые ответные атаки. До этого матча всё было в наших руках, но в итоге имеем то, что имеем.



До 8 января команда будет находиться в отпуске, а после новогодних праздников мы начнём подготовку к весенней части сезона», — приводит слова Хазова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».