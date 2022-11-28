Болельщики сборной Хорватии вывесили провокационный баннер на матче ЧМ-2022

Болельщики сборной Хорватии по футболу вывесили провокационный баннер в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна во время матча 2-го тура чемпионата мира в Катаре.



Во время игры хорватские фанаты вывесили баннер с надписью «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян».



Семья этнического серба бежала из Книна, когда хорватские войска захватили город в 1995 году.



Матч завершился со счётом 4:1 в пользу сборной Хорватии. За хорватов забили Крамарич (дубль), Ливайя и Майер. За канадцев отличился Альфонсо Дэвис.



Благодаря этой победе Хорватия набрала четыре очка и поднялась на первое место группы F. Канада, которая по итогам двух встреч не набрала ни одного очка, потеряла шансы на выход из группы.