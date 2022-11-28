Тренер Ганы назвал несправедливым то, что сборные из Африки получают всего пять мест на ЧМ
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Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо считает несправедливым, что африканские сборные получают всего пять мест на чемпионатах мира.
«В Африке есть 55 стран, и мы явно заслуживаем большей квоты на чемпионаты мира. Никогда в истории ФИФА мы не были настолько сильны. Пять мест… Если бы у нас было хотя бы 12 мест, как у Европы, то вероятность для африканских сборных продвинуться как можно дальше была бы намного выше. Я считаю, что это несправедливо», — приводит слова Отто Аддо Marca.
В 1-м туре сборная Ганы уступила Португалии со счётом 2:3.
После 1-го тура в группе H Португалия набрала три очка, у Уругвая и Южной Кореи — по одному очку, Гана не набрала очков. В следующем матче ганцы сыграют с корейцами (28 ноября).
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