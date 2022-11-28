Тренер Ганы назвал несправедливым то, что сборные из Африки получают всего пять мест на ЧМ

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо считает несправедливым, что африканские сборные получают всего пять мест на чемпионатах мира.



«В Африке есть 55 стран, и мы явно заслуживаем большей квоты на чемпионаты мира. Никогда в истории ФИФА мы не были настолько сильны. Пять мест… Если бы у нас было хотя бы 12 мест, как у Европы, то вероятность для африканских сборных продвинуться как можно дальше была бы намного выше. Я считаю, что это несправедливо», — приводит слова Отто Аддо Marca.

В 1-м туре сборная Ганы уступила Португалии со счётом 2:3.

После 1-го тура в группе H Португалия набрала три очка, у Уругвая и Южной Кореи — по одному очку, Гана не набрала очков. В следующем матче ганцы сыграют с корейцами (28 ноября).