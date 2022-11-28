Червиченко — о драке на матче Кубка России: не страшно, если бы кому-то набили синяк

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о драке, случившейся после финального свистка кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком», проходившем вчера, 27 ноября.

«Игра была довольно скучной, команды применяли тактику мелкого фола. Что касается драки, то ничего страшного в ней нет, это мужская игра и мужские эмоции. Никто особо не пострадал, даже если бы кому-то набили бы синяк, то тоже в этом не было бы ничего страшного.



С другой стороны хочется отметить, что теперь в Кубке появляется интрига — было удалено много футболистов, последуют разбирательства и, вероятно, игроки получат длительные дисквалификации, а речь идёт о лидерах «Спартака» и «Зенита». Думаю, там будет речь идти от 4 до 10 матчей дисквалификации. Из-за этого у других команд появляется больше шансов на победу в Кубке России, ведь оба лидера ослабли.



Особенно интересна теперь вратарская позиция в «Спартаке». Если Селихова серьезно накажут, а Максименко получит травму, то красно-белым придётся выпускать какого-то молодого голкипера, так что различных интриг очень много», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, результатом драки стало удаление сразу шести футболистов.