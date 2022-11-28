Карпин рассказал о мотивации игроков сборной России в отсутствие международных турниров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что футболистов его команды не нужно настраивать во времена отстранения от международных матчей.

«Считаю, что обстоятельства не имеют значения. Если я выхожу на поле, то напротив меня соперник. Я хочу его обыграть. Вид спорта не имеет значения. Условно, я завтра пойду играть в пляжный волейбол. Выйду и захочу победить. Меня нужно настраивать?» — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Клубы и сборные, представляющие Россию, были отстранены от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, решением этих организаций от марта 2022 года. Отстранение не имеет срока окончания и может быть отменено в любой момент.

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