Карпин рассказал о мотивации игроков сборной России в отсутствие международных турниров
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что футболистов его команды не нужно настраивать во времена отстранения от международных матчей.
«Считаю, что обстоятельства не имеют значения. Если я выхожу на поле, то напротив меня соперник. Я хочу его обыграть. Вид спорта не имеет значения. Условно, я завтра пойду играть в пляжный волейбол. Выйду и захочу победить. Меня нужно настраивать?» — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Клубы и сборные, представляющие Россию, были отстранены от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, решением этих организаций от марта 2022 года. Отстранение не имеет срока окончания и может быть отменено в любой момент.
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