Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал о мотивации игроков сборной России в отсутствие международных турниров

Карпин рассказал о мотивации игроков сборной России в отсутствие международных турниров
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что футболистов его команды не нужно настраивать во времена отстранения от международных матчей.

«Считаю, что обстоятельства не имеют значения. Если я выхожу на поле, то напротив меня соперник. Я хочу его обыграть. Вид спорта не имеет значения. Условно, я завтра пойду играть в пляжный волейбол. Выйду и захочу победить. Меня нужно настраивать?» — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Клубы и сборные, представляющие Россию, были отстранены от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, решением этих организаций от марта 2022 года. Отстранение не имеет срока окончания и может быть отменено в любой момент.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С КАРПИНЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ».

«Губерниев, наверное, балдел, когда мы обыграли Киргизию». Интервью с Карпиным «Губерниев, наверное, балдел, когда мы обыграли Киргизию». Интервью с Карпиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022