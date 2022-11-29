Турнирные расклады в группе A ЧМ-2022, где играют Нидерланды, Сенегал, Эквадор и Катар

Сегодня, 29 ноября, пройдут матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. В одно время (18:00 мск) сыграют соперники по группе А. На стадионе «Халифа Интернейшнл» Эквадор встретится с Сенегалом, а на «Эль-Байте» Нидерланды проведут матч с Катаром.

Турнирное положение в группе А после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

Нидерланды — 4 очка (3-1);

Эквадор — 4 очка (3-1);

Сенегал — 3 очка (3-3);

Катар — 0 очков (1-5).

Расклады в группе А перед последним туром

Катар досрочно потерял шансы на выход в плей-офф домашнего турнира. В последнем туре команда Феликса Баса Санчеса может помочь соперникам по группе, если отберёт очки у Нидерландов. Команде Луи ван Гала для прохода в следующую стадию нужно просто не проиграть, победа автоматически выведет Нидерланды в плей-офф с первого места. Ничья, с большой вероятностью, тоже, но тогда нужно смотреть на результат параллельного матча.



Эквадору для выхода в следующую стадию будет достаточно ничьей. Победа команды Густаво Альфаро в матче с Сенегалом и потеря очков Нидерландами позволит Эквадору выйти в плей-офф с первого места.

Сенегал по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Команде Алиу Сиссе нужно обязательно набирать очки в матче с Эквадором. При ничьей нужно рассчитывать на поражение Нидерландов в матче с Катаром и лучшие дополнительные показатели. При победе Сенегал гарантированно выйдет в плей-офф, а если их победа сложится с успехом Катара, то тогда сенегальцы выйдут в плей-офф ЧМ-2022 с первого места.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

С кем сыграют команды группы А в плей-офф ЧМ-2022

В 1/8 финала команды из группы А сыграют с коллективами из группы B, где выступают Англия (4 очка), Иран (3), США (2) и Уэльс (1).



Первое место в группе А сыграет со вторым местом в группе B. Если бы групповой этап закончился прямо сейчас, то 3 декабря мы бы получили пару Нидерланды — Иран.



Второе место в группе А сыграет с первым местом в группе B. На данный момент это матч Англия — Эквадор.