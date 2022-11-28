Представитель Месси опроверг информацию о переходе аргентинца в «Интер Майами» в 2023 году

Представитель нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси Марсело Мендес опроверг информацию о том, что аргентинец перейдёт в клуб МЛС «Интер Майами».
«Месси перейдёт в «Интер Майами»? Это ложь, это фейк. Никаких переговоров о переходе Лионеля в «Интер Майами» в следующем сезоне не ведётся», — приводит слова представителя футболиста CNN.
Ранее издание The Times сообщило, что Месси перейдёт в американскую команду на правах свободного агента из «ПСЖ» летом 2023 года, когда истечёт его контракт с парижским клубом.
В текущем сезоне 35-летний форвард провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач. В составе сборной Аргентины Месси провёл две игры на чемпионате мира 2022 года в Катаре, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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