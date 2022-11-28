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Газзаев: драка игроков «Зенита» и «Спартака» говорит об их небезразличии к результату

Газзаев: драка игроков «Зенита» и «Спартака» говорит об их небезразличии к результату
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака», случившуюся после окончания основного времени матча Кубка России.

«С первых минут было видно, что игра очень принципиальная. К сожалению, такие случаи бывают. Например, я работал с ЦСКА, когда случилась драка в Раменском. Конечно, игроки, спровоцировавшие этот инцидент, будут наказаны. Но это говорит о том, что футболисты небезразличны к результату, несмотря на то что он не имел сумасшедшего значения. Это спорт, никто не хотел уступать. Конечно, такие эпизоды не красят спорт. Нельзя устраивать массовые драки. Арбитр не должен допускать возникновения подобных инцидентов», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком», проходивший вчера, 27 ноября, завершился массовой дракой футболистов обеих команд. По итогам инцидента красные карточки получили шестеро игроков: Родригао, Малком и Вильмар Барриос из «Зенита» и Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов из «Спартака».

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