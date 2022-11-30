Тунис — Франция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 30 ноября, на «Эдьюкейшн Сити» в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся соперники по группе D. Тунис сыграет с Францией. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведёт «Чемпионат».
Тунис поделил очки с Данией (0:0) и проиграл Австралии (0:1). Для выхода в плей-офф команде нужна только победа и потеря очков австралийцами в матче с Данией. Если Австралия проигрывает Дании, а Тунис обыгрывает Францию, то вторую команду в группе D между датчанами и тунисцами определят дополнительные показатели. При этом если Тунис обыграет Францию, а Австралия поделит очки с Данией, то по разнице голов выше точно будет африканская команда.
Франции достаточно не проиграть Тунису, чтобы сохранить первое место в турнирной таблице. Выход в плей-офф команда Дидье Дешама уже гарантировала.
- 30 ноября 2022
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