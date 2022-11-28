Сауль Альварес: видели, как Месси вытирал пол футболкой и флагом Мексики?

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес отреагировал на видео, на котором капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси задел ногой футболку игрока сборной Мексики. Инцидент случился в раздевалке после матча двух команд на чемпионате мира в Катаре.
«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране (Аргентине), я говорю о Месси и его поступке», — написал Альварес.
Фото: Скриншот
Позже Сауль добавил: «Поскольку мексиканская футболка лежит на полу, это уже оскорбление, хватит придуриваться, рассуждая, было это или нет».
Напомним, сборная Аргентины победила национальную команду Мексики со счётом 2:0.
Игроки Аргентины поют песню после победы над Мексикой:
- 28 ноября 2022
-
10:25
-
10:14
-
10:09
-
09:32
-
09:22
-
09:13
-
00:26
-
00:09
-
00:00
- 27 ноября 2022
-
23:12
-
22:55
-
22:55
-
22:13
-
21:49
-
21:07
-
20:54
-
20:03
-
19:54
-
19:14
-
18:55
-
17:44
-
17:37
-
17:23
-
16:42
-
14:54
-
14:36
-
12:11
-
11:46
-
11:36
-
10:14
-
09:33
-
00:59
-
00:45
-
00:21
- 26 ноября 2022
-
23:57