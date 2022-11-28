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Камерун — Сербия: Милинкович-Савич вывел сербов вперёд в концовке первого тайма

Камерун — Сербия: Милинкович-Савич вывел сербов вперёд в концовке первого тайма
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Полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич вывел команду вперёд (2:1) в матче с Камеруном во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Милинкович-Савич поразил ворота африканской сборной ударом из-за пределов штрафной на 45+2-й минуте. Этот мяч стал вторым для команды Сербии в матче. Двумя минутами ранее защитник Страхиня Павлович сравнял счёт.

Напомним, на 29-й минуте счёт во встрече был открыт защитником Камеруна Жан-Шарлем Кастеллетто.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперники Камеруна и Сербии по группе G также сыграют сегодня, 28 ноября. Сборные Бразилии и Швейцарии начнут свою встречу в 19:00 мск.

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