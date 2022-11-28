Франко Камоцци назвал уродливой сценой драку между игроками «Зенита» и «Спартака»

Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о драке с участием красно-белых, произошедшей в матче Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти). По его мнению, такое рукоприкладство на футбольном поле — это позорное зрелище.
«Позорное зрелище! Я надеюсь, что все участники этой уродливой сцены будут строго наказаны. Драки на матче — это неприемлемо», – сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился массовой дракой футболистов, по итогам которой красные карточки получили игроки обеих команд. Игра завершилась победой петербургской команды в серии пенальти, в основное время матча команды забитыми мячами не отметились.
«Спартак» вышел в плей-офф Кубка России с первого места, «Зенит» занял третью строчку и будет продвигаться в Фонбет Кубке России через Путь регионов.
- 28 ноября 2022
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