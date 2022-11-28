Карвахаль: Рюдигер попросил меня выиграть у Японии. Никто не сомневается, что мы победим

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль рассказал о разговоре с игроком обороны национальной команды Германии Антонио Рюдигером после матча чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:1).

«Я бы сказал, что результат матча с Германией справедлив. Первый тайм был очень напряжённым. Немцы стали больше рисковать, внесли изменения и отправили больше людей в атаку после того, как мы вышли вперёд. Это усложнило нам задачу.

Момент у Марко Асенсио был ключевым, если бы мы забили и сделали счёт 2:0, игра была бы сделана. Этого не произошло, и им удалось сравнять счёт после нашей ошибки. Мы должны учесть эту и другие наши ошибки и исправить их, чтобы выиграть у Японии.

Рюдигер попросил меня выиграть у Японии. Но никто не сомневается в том, что мы выиграем этот матч, мы хотим финишировать первыми в группе и выиграть все матчи. И мы сделаем всё для этого», — приводит слова Карвахаля L'Equipe.

Карвахаль и Рюдигер вместе выступают за мадридский «Реал». Отметим, что шансы сборной Германии на выход в плей-офф чемпионата мира будут зависеть от результата матча Испании и Японии. У немцев одно набранное очко после двух матчей, у Японии — три, Испании — четыре. Германия сыграет в последнем туре группового этапа с Коста-Рикой, имеющей в активе три очка.

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