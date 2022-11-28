Джек Грилиш назвал двух игроков, которые впечатлили его на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш, рассказал, какие футболисты впечатлили его своей игрой на чемпионате мира в Катаре и назвал сборную, которая выделяется среди остальных участников турнира.
«Честно говоря, я смотрю все игры чемпионата мира. У нас повсюду мониторы, очень приятно целый день следить за чемпионатом мира.
Я наблюдал за Месси, это было невероятно. Во втором тайме матча с Мексикой, он показал, на что способен, но Мбаппе тоже продемонстрировал свои возможности", — приводит слова Грилиша talkSport.
Лионель Месси помог Аргентине одержать победу в матче 2-го тура группового чемпионата мира в матче с Мексикой (2:0), забив победный гол. Килиан Мбаппе поучаствовал в победах Франции над Австралией (4:1) и Данией (2:1), забив в двух матчах три гола.
У кого в АПЛ самый крупный контракт?
- 28 ноября 2022
-
19:54
-
19:49
-
19:40
-
19:34
-
19:33
-
19:29
-
19:18
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:49
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
18:19
-
18:16
-
18:13
-
18:08
-
18:05
-
18:03
-
18:02
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:34
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:14
-
17:10