Джек Грилиш назвал двух игроков, которые впечатлили его на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш, рассказал, какие футболисты впечатлили его своей игрой на чемпионате мира в Катаре и назвал сборную, которая выделяется среди остальных участников турнира.



«Честно говоря, я смотрю все игры чемпионата мира. У нас повсюду мониторы, очень приятно целый день следить за чемпионатом мира.



Я наблюдал за Месси, это было невероятно. Во втором тайме матча с Мексикой, он показал, на что способен, но Мбаппе тоже продемонстрировал свои возможности", — приводит слова Грилиша talkSport.

Лионель Месси помог Аргентине одержать победу в матче 2-го тура группового чемпионата мира в матче с Мексикой (2:0), забив победный гол. Килиан Мбаппе поучаствовал в победах Франции над Австралией (4:1) и Данией (2:1), забив в двух матчах три гола.

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