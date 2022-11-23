Джек Грилиш позвонил юному болельщику сборной Англии, которому посвятил гол

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш позвонил по видеосвязи 11-летнему мальчику Финли, которому посвятил празднование гола в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Ирана (6:2).

Во время звонка Грилиш и Финли обсудили празднование англичанина в игре с Ираном и саму встречу сборной Англии. Также полузащитник пожаловался на жаркую погоду в Катаре.

Празднуя взятие ворот, Грилиш широко улыбнулся и раскинул руки, взмахивая ими. Он пообещал мальчику Финли, у которого диагностирован церебральный паралич, отпраздновать свой следующий гол подобным образом. Мальчик познакомился с футболистом, когда написал письмо Грилишу, у сестры которого такое же заболевание.

На это письмо Грилиш ответил собственным письмом, а позже навестил мальчика, при встрече пообещав ему отпраздновать свой гол таким образом.

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