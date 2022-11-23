Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джек Грилиш позвонил юному болельщику сборной Англии, которому посвятил гол

Джек Грилиш позвонил юному болельщику сборной Англии, которому посвятил гол
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш позвонил по видеосвязи 11-летнему мальчику Финли, которому посвятил празднование гола в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре с национальной командой Ирана (6:2).

Во время звонка Грилиш и Финли обсудили празднование англичанина в игре с Ираном и саму встречу сборной Англии. Также полузащитник пожаловался на жаркую погоду в Катаре.

Празднуя взятие ворот, Грилиш широко улыбнулся и раскинул руки, взмахивая ими. Он пообещал мальчику Финли, у которого диагностирован церебральный паралич, отпраздновать свой следующий гол подобным образом. Мальчик познакомился с футболистом, когда написал письмо Грилишу, у сестры которого такое же заболевание.

На это письмо Грилиш ответил собственным письмом, а позже навестил мальчика, при встрече пообещав ему отпраздновать свой гол таким образом.

Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Расписание матчей ЧМ-2022
Турнирная таблица ЧМ-2022
Главный бомбардир Англии не бьёт по воротам. У Кейна особая миссия на чемпионате мира Главный бомбардир Англии не бьёт по воротам. У Кейна особая миссия на чемпионате мира

Болельщики сборной Англии распеваются в очереди на стадион

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022