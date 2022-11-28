Мартинес: в сборной Бельгии есть напряжение, и это нормально

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о ситуации в стане команды перед итоговым матчей группового этапа чемпионата мира с Хорватией, который состоится 1 декабря и начнётся в 18:00 мск.

«В команде есть напряжение, и это нормально. Футболисты уже давно играют вместе. Это как в семье: если в ней нет напряжённости или разногласий, то это потому, что у вас нет эмоций. Мы надеялись пройти квалификацию после второго матча, но такова реальность. У нас ещё есть возможность выйти в плей-офф. Мы должны объединиться и подумать о следующей игре — с Хорватией», — приводит слова Мартинеса итальянский журналист Альфредо Педулла.

Бельгия занимает третье место группы F, имея в активе три очка. Первое место у Хорватии (4), второе — у Марокко (4). Замыкает квартет сборная Канады (0), которая уже лишилась шансов на выход из группы.