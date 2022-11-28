Фабрицио Романо: Кристофер Нкунку перейдёт в «Челси» за € 60 млн

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку близок к переходу в лондонский «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



Сообщается, что футболист прошёл медицинское обследование ещё в сентябре. Лондонцы заплатят за Нкунку € 60 млн. Текущий контракт футболиста с немецкой командой истекает летом 2023 года.



Кристофер Нкунку пропускает чемпионат мира в Катаре.



Во время двустороннего матча на тренировке национальной команды Франции полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга жёстко отобрал мяч у Нкунку, ударив того по ногам. После столкновения игрок «РБ Лейпциг» упал и не смог продолжить занятия. С тренировки Нкунку ушёл в сопровождении врачей сборной Франции.



25-летний Нкунку пропустит чемпионат мира, который мог стать первым крупным турниром француза со сборной. В заявке национальной команды его заменил нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

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