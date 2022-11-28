Сборная Бразилии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сегодня, 28 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Бразилии одержала непростую победу над Швейцарией со счётом 1:0. Это позволило подопечным Тите набрать 6 очков и гарантировать выход в плей-офф турнира в Катаре.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Сначала бразильцы отличились на 64-й минуте благодаря усилиям крайнего нападающего Винисиуса, но засчитанный мяч был отменён после проверки повтора системой VAR — судьи зафиксировали офсайд. На 83-й минуте Бразилия снова открыла счёт, и на этот раз мяч был забит по всем правилам — «селесао» устроили блестящую распасовку, Родриго пяткой выкатил мяч Каземиро, который мощным ударом шведой отправил мяч в дальний угол.

Следующую встречу сборная Бразилии проведёт с командой Камеруна. Игра состоится 2 декабря, начало в 22:00 мск.