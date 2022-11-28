Губерниев: верните гол Роналду! Волосы были задействованы!
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал гол сборной Португалии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Уругваем (1:0, идёт второй тайм).
На 54-й минуте встречи полузащитник сборной Португалии Бруну Фенандеш из угла штрафной исполнил заброс к вратарской. Португальский форвард Криштиану Роналду не дотянулся головой до мяча, но смутил прыжком вратаря, и мяч оказался в воротах. Тем не менее, сначала гол был записал на Роналду. Позже автором гола был признан Фернандеш.
«Верните гол Криштиану! Волосы были задействованы!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Соперниками Португалии и Уругвая по группе Н чемпионата мира — 2022 в Катаре являются сборные Ганы и Южной Кореи.
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