Губерниев: верните гол Роналду! Волосы были задействованы!

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал гол сборной Португалии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Уругваем (1:0, идёт второй тайм).

На 54-й минуте встречи полузащитник сборной Португалии Бруну Фенандеш из угла штрафной исполнил заброс к вратарской. Португальский форвард Криштиану Роналду не дотянулся головой до мяча, но смутил прыжком вратаря, и мяч оказался в воротах. Тем не менее, сначала гол был записал на Роналду. Позже автором гола был признан Фернандеш.

«Верните гол Криштиану! Волосы были задействованы!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Соперниками Португалии и Уругвая по группе Н чемпионата мира — 2022 в Катаре являются сборные Ганы и Южной Кореи.