Неймар: Каземиро — лучший полузащитник в мире уже долгое время

Форвард сборной Бразилии Неймар высказался о партнёре по национальной команде – Каземиро. Полузащитник забил единственный мяч в игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира со сборной Швейцарии на 83-й минуте.
«Каземиро – лучший полузащитник в мире уже долгое время», — написал Неймар в «твиттере».
Бразилия долгое время не могла открыть счёт в матче. В первой половине встречи зрители забитых мячей не увидели. Во втором тайме «селесао» смогли отличиться на 64-й минуте, когда забил Винисиус, но мяч отменили после проверки повтора системой VAR, зафиксировав офсайд. Бразилия не опустила руки и продолжила искать счастья у ворот Яна Зоммера, что в итоге привело к забитому мячу. В результате мастерской распасовки Каземиро оказался на ударной позиции и шведой пробил в дальний угол ворот, принеся Бразилии победу.
Футболисты южноамериканской сборной по итогам встречи набрали шесть очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф мундиаля. В следующем матче «селесао» встретятся с Камеруном. Игра состоится 2 декабря, начало — в 22:00 мск.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»
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