Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 28 ноября, турнирная таблица

28 ноября завершились заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых играли команды из групп G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группы G
- Камерун – Сербия – 3:3;
- Бразилия – Швейцария – 1:0.
Группа Н
- Южная Корея – Гана – 2:3;
- Португалия – Уругвай – 2:0.
В группе G Бразилия набрала 6 очков, благодаря чему команда заняла первое место и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф турнира. Швейцария (3) расположилась на втором месте. Камерун и Сербия, которые имеют в активе 1 очко, находятся на третьей и четвёртой позиции соответственно.
В группе Н сборная Португалии также обеспечила себе досрочный выход из группы. Команда Криштиану Роналду набрала 6 очков и располагается на первой строчке квартета. Гана (3) занимает вторую позицию. На третьем и четвёртом месте находятся Южная Корея и Уругвай – у обеих команд по 1 очку.
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