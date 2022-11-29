Пулишич останется в «Челси» в зимнее трансферное окно

Американский полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич останется в команде в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.



По информации источника, слухи о переходе Пулишича в «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» не являются актуальными. Игрок хотел бы остаться в составе лондонского клуба. При этом вероятность перехода Пулишича остаётся, если он получит достойное предложение по окончании чемпионата мира в Катаре.



24-летний Пулишич перешёл в «Челси» из «Боруссии» в январе 2019 года, но сезон-2018/2019 закончил в расположении дортмундской команды. За «Челси» Кристиан в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и Лиги чемпионов, отметившись одинм голом и двумя результативными передачами. Соглашение между Пулишичем и «Челси» истекает летом 2024 года.

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