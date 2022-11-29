Защитник сборной Португалии Пепе вошел в тройку самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов мира, сообщает Sky Sports.
Футболист «Порту» вышел на поле в 39 лет и 275 дней в матче с Уругваем. Он самый возрастной полевой игрок на чемпионате мира в истории его национальной команды и входит в тройку с учетом всех команд.
Лишь два полевых игрока превосходят Пепе в этом отношении: Роже Милла играл за Камерун в 42 года и 39 дней на ЧМ-1994, Атиба Хатчинсон сыграл в защите сборной Канады на ЧМ-2022 в 39 лет и 292 дня.
Сборная Португалии обыграла Уругвай со счетом 2:0. По итогам встречи португальцы набрали шесть очков и смогли гарантировать себе выход из группы Н. Ближайшим преследователем является Гана, которая набрала три очка. Южная Корея и Уругвай, у которых по одну очку, располагаются на третьей и четвёртой позициях соответственно.
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