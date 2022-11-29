Главный тренер сборной Казахстана: знаю, что Алипом интересуется ряд клубов РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о будущем футболистов из Казахстана Бактиёра Зайнутдинова и Нуралы Алипа, выступающих в ЦСКА и «Зените» соответственно.
«Знаю, что Алипом интересуется ряд российских клубов. Но где он продолжит карьеру, пока непонятно. Они ждут информации от «Зенита». Думаю, до конца года все решится. Зайнутдинов? По нему у меня нет информации. Он игрок ЦСКА, а что будет дальше, посмотрим. У него действующий контракт с клубом, поэтому не видел смысла общаться с ним на эту тему», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Зайнутдинов входит в сферу интересов итальянских клубов. Что касается Алипа, то права на него принадлежат «Кафрату», а «Зенит» пока не принял по нему окончательного решения.
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