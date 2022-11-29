Виктор Гончаренко признан тренером года в Беларуси
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Наставник «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером года в Беларуси, информирует пресс-служба екатеринбургского клуба.
Отмечается, что Гончаренко удостоился этого звания уже 11-й раз в своей карьере. Премию традиционно вручает Федерация футбола Беларуси.
Напомним, «Урал» не проигрывает в 11 матчах под руководством Гончаренко подряд. «Шмели» оказались сильнее «Факела», «Крыльев Советов», «Сочи», «Ростова», «Химок», «Торпедо» (дважды), «Локомотива» и ЦСКА (в серии пенальти). Миром екатеринбуржцы разошлись во встречах с «Сочи» и «Локомотивом» в Кубке России.
«Урал» набрал 21 очко в 17 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Виктора Гончаренко занимает 10-е место в турнирной таблице первенства страны.
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