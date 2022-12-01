Хорватия — Бельгия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 1 декабря, на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе F — сборные Хорватии и Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч ТВ».
Сборной Хорватии, которая во 2-м туре одержала волевую победу над Канадой (3:1), достаточно сыграть вничью, чтобы оформить путёвку в плей-офф. Бельгийцам также может хватить ничьей, но только в случае поражения Марокко в матче с Канадой. При этом подопечные Роберто Мартинеса должны будут добиться лучшей разницы мячей, чем у африканской команды.
Сборная Хорватии — действующий вице-чемпион мира: в 2018 году хорваты уступили Франции в финале российского мундиаля со счётом 2:4. Бельгийцы на этом турнире завоевали бронзовые медали.
- 1 декабря 2022
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