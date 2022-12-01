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Канада — Марокко: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Канада — Марокко: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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Сегодня, 1 декабря, на арене «Эль-Тумама» в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся соперники по группе F — Канада и Марокко. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 мск.

Текстовую онлайн-трансляцию матча проведёт «Чемпионат». Прямую трансляцию игры можно найти на телеканале «Матч ТВ».

Канадская команда после двух туров лишилась шансов на выход в плей-офф, потерпев два поражения. Марокканцам, которые во 2-м туре сенсационно обыграли Бельгию (2:0), достаточно сыграть вничью, чтобы оформить путёвку в 1/8 финала.

Для сборной Канады этот чемпионат мира — лишь второй в истории. В 1986 году команда также завершила выступление на групповом этапе. Марокканцы принимают участие в мировом первенстве в шестой раз.

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