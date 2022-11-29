Владелец «ПСЖ»: слухи о продаже клуба? Это кажется мне шуткой

Владелец и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи, согласно которым после чемпионата мира в Катаре компания Qatar Sports Investments может продать французский клуб.



«Меня это веселит, даже не знаю, стоит ли мне честно отвечать на этот вопрос. Мне это кажется шуткой, понимаете? Это лишь начало для QSI, для «ПСЖ» и для всего нашего проекта. Мы собираемся вступить во вторую фазу, в которой увидим невероятный рост. Самые захватывающие дни для нашей команды ещё впереди.



Есть серьёзный интерес со стороны инвесторов к нашей команде, это фантастика. Им нужны миноритарные доли, мы общаемся очень открыто. В этих беседах оценка клуба превышает € 4 млрд. Мы не ставим цель продать команду, это просто рыночная оценка. Это невероятно. Мы построили бренд и бизнес с нуля, а теперь видим результаты своей работы. Помните: это только начало, наш проект амбициозный и долгосрочный», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

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