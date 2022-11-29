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Фавориты ЧМ-2022 — Бразилия, Испания и Франция. Выбор читателей «Чемпионата»

Фавориты ЧМ-2022 — Бразилия, Испания и Франция. Выбор читателей «Чемпионата»
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Чемпионат мира — 2022 в самом разгаре. «Чемпионат» продолжает вести обновляемый рейтинг фаворитов турнира по версии своих читателей. На данный момент топ-10 главных претендентов на золото мундиаля в Катаре выглядит следующим образом:

  1. Сборная Бразилии.
  2. Сборная Испании.
  3. Сборная Франции.
  4. Сборная Англии.
  5. Сборная Аргентины.
  6. Сборная Португалии.
  7. Сборная Хорватии.
  8. Сборная Нидерландов.
  9. Сборная Германии.
  10. Сборная Ирана.

Напомним, в обновляемом рейтинге фаворитов ЧМ-2022 список сборных формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Рейтинг будет формироваться, исходя из мнения читателей, вплоть до финала мундиаля. Выбрать своих фаворитов и аутсайдеров можно по ссылке ниже:

Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.

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