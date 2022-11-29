Фавориты ЧМ-2022 — Бразилия, Испания и Франция. Выбор читателей «Чемпионата»

Чемпионат мира — 2022 в самом разгаре. «Чемпионат» продолжает вести обновляемый рейтинг фаворитов турнира по версии своих читателей. На данный момент топ-10 главных претендентов на золото мундиаля в Катаре выглядит следующим образом:

Сборная Бразилии. Сборная Испании. Сборная Франции. Сборная Англии. Сборная Аргентины. Сборная Португалии. Сборная Хорватии. Сборная Нидерландов. Сборная Германии. Сборная Ирана.

Напомним, в обновляемом рейтинге фаворитов ЧМ-2022 список сборных формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Рейтинг будет формироваться, исходя из мнения читателей, вплоть до финала мундиаля. Выбрать своих фаворитов и аутсайдеров можно по ссылке ниже:

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.