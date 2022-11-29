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Украинский футболист отреагировал на скандал с флагом «Азова»* на ЧМ в Катаре

Украинский футболист отреагировал на скандал с флагом «Азова»* на ЧМ в Катаре
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Украинский футболист Роман Зозуля отреагировал на скандал с флагом батальона «Азов»* на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Напомним, болельщики сборной Испании во время матча с Германией (1:1) развернули флаг «Азова»*. Спустя несколько минут представители ФИФА подошли к испанским фанатам и изъяли это знамя.

«ФИФА – жертвы российской пропаганды. Во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой «Азова»*. Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещён. В зазомбированной ФИФА ничего не видят и не слышат.

Надеюсь, что УАФ и Министерство молодёжи и спорта Украины тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах, извинятся», — написал Зозуля в своих соцсетях.

Напомним, Верховный суд Российской Федерации признал «Азов»* террористической организацией и запретил её.

* — Запрещённая в России террористическая организация.

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