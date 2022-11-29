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У болельщиков на ЧМ-2022 изъяли флаг «Азова»*

У болельщиков на ЧМ-2022 изъяли флаг «Азова»*
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Болельщики сборной Испании во время матча чемпионата мира — 2022 с Германией (1:1) развернули флаг батальона «Азов»*. Спустя несколько минут представители ФИФА подошли к испанским фанатам и изъяли это знамя, о чём сообщают некоторые болельщики в своих соцсетях.

Напомним, Верховный суд Российской Федерации признал «Азов»* террористической организацией и запретил её.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.

* — Запрещённая в России террористическая организация.

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