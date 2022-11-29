Андре Онана, покинувший сборную Камеруна на чемпионате мира, выпустил обращение

Камерунский вратарь Андре Онана высказался после своего отъезда из расположения сборной на чемпионате мира. Подробности его конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом можно прочитать здесь.
«Я хочу выразить свою привязанность к стране и национальной команде. Вчера мне не разрешили быть на поле в матче с Сербией, чтобы помочь Камеруну, как я делаю всегда, чтобы достичь поставленных целей. Я всегда вёл себя так, чтобы привести команду к успеху.
Я вложил все свои усилия и энергию в поиск решений ситуации, с которой часто сталкивается футболист, но с другой стороны ничего не было. Некоторые моменты трудно принять, однако я всегда уважаю и принимаю решения людей, ответственных за результат нашей команды или страны. Все мои силы и мысли с товарищами по команде, потому что Камерун показал, что может зайти далеко на чемпионате мира.
Ценности, которые я пропагандирую как человек и как футболист — те, которые идентифицируют меня, которые дала мне семья в детстве. Представлять сборную Камеруна всегда было привилегией. Страна на первом месте и навсегда», — написал Онана в соцсетях.
- 29 ноября 2022
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