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Сёмин высказался о назначении Ротенберга директором по развитию молодёжного футбола «Локо»

Сёмин высказался о назначении Ротенберга директором по развитию молодёжного футбола «Локо»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодёжного футбола в стане железнодорожников.

«Не удивлён, что Бориса Ротенберга назначили директором департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». Его потенциал соответствует новой должности. Борис любит футбол, а самое главное — разбирается в нём. При этом умеет работать в коллективе. Я желаю ему удачи, чтобы каждый год юные игроки школы «Локомотива» пополняли основной состав команды», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.

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