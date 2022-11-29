«Реал» рассматривает аргентинца Энцо Фернандеса как альтернативу Беллингему

Мадридский «Реал» может приобрести полузащитника сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандеса, сообщает Marca.
Аргентинец является альтернативой другому молодому таланту – англичанину Джуду Беллингему. Сообщается, что англичанин – одна из главных целей «Реала». «Сливочные» предпринимают все возможные шаги, чтобы подписать англичанина, но могут столкнуться с конкуренцией со стороны множества других топ-клубов, в частности, «Ливерпуля».
Красные минувшим летом упустили возможность приобрести Орельена Тчуамени, который выбрал «Реал». Сообщается, что «Ливерпуль» приложит все усилия, чтобы подписать Беллингема.
Учитывая эти обстоятельства, «Реал» пристально следит за Фернандесом и изучает возможность его трансфера.
Видаль поёт про то, как надерёт зад мадридскому «Реалу»
- 29 ноября 2022
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