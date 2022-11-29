Сергей Корниленко: в «Крылья Советов» предложений по Хубулову не поступало

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию, согласно которой «Химки» заинтересованы в трансфере полузащитника Владимира Хубулова.



«В «Крылья Советов» предложений по Хубулову не поступало. Официальных бумаг нет», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что «Химки» планируют зимой подписать трёх экс-игроков «Алании».

Речь идёт о Владимире Хубулове, Батразе Гурциеве и Давиде Кобесове. С этими футболистами главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев знаком по совместной работе в «Алании».



На зимний перерыв «Химки» ушли, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подмосковной команды 12 очков. От «Локомотива», который опережает химчан на одну позицию, команду Гогниева отделяет один балл. Российское первенство возобновится после зимнего перерыва в марте.