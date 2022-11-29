Сёмин: пока все матчи ЧМ-2022 мне нравятся. Но некоторые сборные играют не в полную силу
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от прошедших матчей чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Пока все матчи на чемпионате мира мне нравятся. Каждый матч во 2-м туре был хорош по-своему. Сейчас идёт тактическая борьба за выход в следующую стадию турнира. Некоторые сборные пока играют не в полную силу. Как мне кажется, берегут силы для финальной стадии ЧМ», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На данный момент в стадию плей-офф турнира вышли сборные Франции, Бразилии и Португалии. Французы являются действующими чемпионами мира — команда Дидье Дешама завоевала титул на ЧМ-2018, проходившем в России.
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