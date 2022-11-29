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Кузьмичёв: у Ротенберга серьёзная должность в «Локо». Может быть, у него врождённый талант

Кузьмичёв: у Ротенберга серьёзная должность в «Локо». Может быть, у него врождённый талант
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора по развитию молодёжного футбола в московском клубе.

«У Ротенберга серьёзная должность в «Локомотиве». Со стороны может показаться, что это какая-то номинальная должность… Но если подходить к вопросу серьёзно, то это большая ответственность. Единственное, что смущает — у Бориса нет никаких знаний и практики в этом направлении. С другой стороны, может быть, у него есть какой-то врождённый талант. Нам остаётся только следить за его работой», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах.

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