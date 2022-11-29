Уэльс — Англия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 29 ноября, состоится матч 3-го тура группы В, в котором встретятся сборные Уэльса и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али», вмещающем 45 032 зрителя. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.
Уэльс: Уорд, Ампаду, Дэвис, Родон, Мефам, Уильямс, Аллен, Рэмси, Мур, Бэйл, Джеймс.
Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер, Шоу, Беллингем, Хендерсон, Райс, Фоден, Рашфорд, Кейн.
Лучшим результатом сборной Уэльса на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 1958 году. Англичане выигрывали мундиаль в 1966 году. В финале турнира Англия обыграла Германию со счётом 4:2.
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