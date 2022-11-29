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Ван Гал: если Нидерланды хотят стать чемпионами мира, Депай должен играть

Ван Гал: если Нидерланды хотят стать чемпионами мира, Депай должен играть
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Катаром (2:0).

«Мы были гораздо осторожнее при владении мячом и забили два хороших гола. Однако игра и форма некоторых футболистов по-прежнему не так хороши. Оранжевая футболка имеет большой вес.

Мы меняем ситуацию через Мемфиса Депая. Он невероятно важен для команды. Я доволен его игрой. Не забывайте, что он не играл уже два месяца. Если мы хотим стать чемпионами мира, Депай должен играть», — приводит слова ван Гала NOS.nl.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B. Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Сегодня североамериканская сборная встретится с командой Ирана, а англичане, соответственно, сыграют с валлийцами.

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