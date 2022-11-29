Сборная Нидерландов ни разу не вылетала на групповом этапе в рамках чемпионатов мира

Сегодня, 29 ноября, завершился матч 3-го тура группы А, в котором встречались сборные Нидерландов и Катара. Игра прошла на стадионе «Эль-Байт». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу команды Луи ван Гала.



Таким образом, сборная Нидерландов вышла в плей-офф каждого из своих 11 чемпионатов мира. Голландцы принимали участие в мундиалях 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014 и 2022 годов. На ЧМ в 1934 и 1938 годах не было группового этапа — команды сразу начинали с 1/8 финала.

В 1/8 финала Нидерланды сыграют с командой, которая займёт второе место в группе B, а Сенегал встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете B. Напомним, в группе B выступают национальные команды Англии, Уэльса, Ирана и США. Сегодня североамериканская сборная встретится с командой Ирана, а англичане, соответственно, сыграют с валлийцами.