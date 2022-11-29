За главу Украинской ассоциации футбола внесли залог в размере $ 265 тыс.

За президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко внесли залог. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в своих соцсетях.

«Обновление! За Павелко внесла залог компания «УАФ Маркетинг». Несколько часов назад за него был внесён залог — 9 млн 880 тысяч гривен (примерно $ 265 тыс.). Для справки: учредителем и владельцем ООО «УАФ Маркетинг» на 100% является Украинская ассоциация футбола», — написал инсайдер в своей социальной сети.

Ранее украинские СМИ сообщали, что глава УАФ подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Напомним, чемпионат Украины по футболу проводится, несмотря на обстановку в стране.