За главу Украинской ассоциации футбола внесли залог в размере $ 265 тыс.
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За президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко внесли залог. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в своих соцсетях.
«Обновление! За Павелко внесла залог компания «УАФ Маркетинг». Несколько часов назад за него был внесён залог — 9 млн 880 тысяч гривен (примерно $ 265 тыс.). Для справки: учредителем и владельцем ООО «УАФ Маркетинг» на 100% является Украинская ассоциация футбола», — написал инсайдер в своей социальной сети.
Ранее украинские СМИ сообщали, что глава УАФ подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей. Напомним, чемпионат Украины по футболу проводится, несмотря на обстановку в стране.
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