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Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 29 ноября, турнирная таблица

Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 29 ноября, турнирная таблица
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29 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, которых встречались национальные команды из групп А и В. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.

Группа А

  • Эквадор — Сенегал – 1:2.
  • Нидерланды — Катар — 2:0.

Группа В

  • Иран — США – 0:1.
  • Уэльс — Англия – 0:3.

После победы в матче со сборной Катара Нидерланды заняли итоговое первое место в группе А и вышли в плей-офф чемпионата мира — 2022. Борьбу в турнире также продолжит Сенегал, одолевший Эквадор. Из группы В в следующую стадию чемпионата мира пробились сборные Англии и США. Национальные команды Ирана и Уэльса покидают турнир.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Турнирная таблица ЧМ-2022 в Катаре
Календарь чемпионата мира - 2022 в Катаре
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