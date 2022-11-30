Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 29 ноября, турнирная таблица
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29 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, которых встречались национальные команды из групп А и В. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.
Группа А
- Эквадор — Сенегал – 1:2.
- Нидерланды — Катар — 2:0.
Группа В
- Иран — США – 0:1.
- Уэльс — Англия – 0:3.
После победы в матче со сборной Катара Нидерланды заняли итоговое первое место в группе А и вышли в плей-офф чемпионата мира — 2022. Борьбу в турнире также продолжит Сенегал, одолевший Эквадор. Из группы В в следующую стадию чемпионата мира пробились сборные Англии и США. Национальные команды Ирана и Уэльса покидают турнир.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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