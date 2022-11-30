Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 29 ноября, турнирная таблица

29 ноября состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, которых встречались национальные команды из групп А и В. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.



Группа А

Эквадор — Сенегал – 1:2.

Нидерланды — Катар — 2:0.

Группа В

Иран — США – 0:1.

Уэльс — Англия – 0:3.

После победы в матче со сборной Катара Нидерланды заняли итоговое первое место в группе А и вышли в плей-офф чемпионата мира — 2022. Борьбу в турнире также продолжит Сенегал, одолевший Эквадор. Из группы В в следующую стадию чемпионата мира пробились сборные Англии и США. Национальные команды Ирана и Уэльса покидают турнир.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.