Сармиенто плакал, сборная Сенегала посвятила победу Папа Буба Диопу. Фото матча

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Эквадора встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась победой сенегальской сборной со счётом 2:1.



Таким образом, национальная команда Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).



Лучшие кадры с матча Эквадор — Сенегал — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Сенегальцы посвятили победу бывшему футболисту сборной Папа Буба Диопу, которого не стало два года назад. Диоп — автор первого гола Сенегала на чемпионатах мира. «Настоящие львы никогда не умирают», — говорилось на плакате, который продемонстрировали игроки сборной.