Сармиенто плакал, сборная Сенегала посвятила победу Папа Буба Диопу. Фото матча

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Эквадора встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась победой сенегальской сборной со счётом 2:1.
Таким образом, национальная команда Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).
Лучшие кадры с матча Эквадор — Сенегал — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Сенегальцы посвятили победу бывшему футболисту сборной Папа Буба Диопу, которого не стало два года назад. Диоп — автор первого гола Сенегала на чемпионатах мира. «Настоящие львы никогда не умирают», — говорилось на плакате, который продемонстрировали игроки сборной.
- 30 ноября 2022
-
09:52
-
09:45
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:12
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:23
-
08:23
-
08:10
-
08:00
-
07:28
-
07:22
-
07:00
-
06:00
-
05:10
-
05:10
-
05:03
-
04:51
-
04:48
-
04:33
-
04:21
-
04:08
-
04:08
-
04:00
-
03:57