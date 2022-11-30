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Кейруш отказался комментировать падение Тареми в штрафной США на последних минутах

Кейруш отказался комментировать падение Тареми в штрафной США на последних минутах
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Главному тренеру сборной Ирана Карлушу Кейрушу после поражения от американцев (0:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира, после которого команда завершила выступление на турнире, задали вопрос о спорном эпизоде в концовке в штрафной соперника.

«Я не буду комментировать по двум причинам. Во-первых, я до сих пор я не видел в деталях, было ли серьёзным давление на его плечо. Во-вторых, после выхода США в плей-офф говорить об этом и не имеет смысла, и это умаляло бы заслуги соперника. Мы уже проходили через более сложные ситуации – в 2014 и 2018 годах. Жизнь продолжается. В футболе есть одна замечательная вещь – здесь впереди всегда есть матчи, которые можно сыграть», – приводит слова Кейруша O Jogo.

На девятой компенсированной минуте Мехди Тареми упал в штрафной соперника после контакта со стороны Кэмерона Картера-Викерса (защитник положил руку на плечо форварду сборной Ирана). После просмотра VAR арбитр продолжил игру.

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